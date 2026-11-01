佐治亚州黑溪（Black Creek）居民塞布林曾是美国总统特朗普的“铁粉”，特朗普三次竞选总统，塞布林每次都把票投给他；但如今他已对特朗普失望透顶，决定在来临中期选举改投民主党候选人。

66岁的塞布林接受《华盛顿邮报》访问时自嘲，他常跟儿女开玩笑说，自己需要一顶写着“我上了三次当”的帽子。他认为，特朗普已经和以往不一样了，不再以普通美国人的利益为重，这让他感觉遭到背叛。

《华盛顿邮报》、美国广播公司新闻网（ABC News）与益普索（Ipsos）的联合民调显示，在2024年总统选举投选特朗普的选民中，如今约有五分之一不满意他的执政表现，占中期选举选民的8%左右。