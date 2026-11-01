国际特稿：中期选举或掀蓝色浪潮 共和党将步入“后特朗普时代”？
再过两天就是美国中期选举投票日。民调显示，在美国选民对油价和生活费高涨日益不满的背景下，总统特朗普在第二次执政的“期中考”成绩堪忧，他领导的共和党可能会遭受重创。此次选举不仅关乎美国民主与共和两党的未来，也将牵动美国内政外交走向，并可能给动荡的全球局势增添更多变数。
美国总统特朗普近日展开密集的拉票行程，希望打破总统所属政党几乎都会丢失议席的中期选举“魔咒”。 （法新社）
佐治亚州黑溪（Black Creek）居民塞布林曾是美国总统特朗普的“铁粉”，特朗普三次竞选总统，塞布林每次都把票投给他；但如今他已对特朗普失望透顶，决定在来临中期选举改投民主党候选人。
66岁的塞布林接受《华盛顿邮报》访问时自嘲，他常跟儿女开玩笑说，自己需要一顶写着“我上了三次当”的帽子。他认为，特朗普已经和以往不一样了，不再以普通美国人的利益为重，这让他感觉遭到背叛。
《华盛顿邮报》、美国广播公司新闻网（ABC News）与益普索（Ipsos）的联合民调显示，在2024年总统选举投选特朗普的选民中，如今约有五分之一不满意他的执政表现，占中期选举选民的8%左右。