（伦敦彭博电）荷兰政府日前宣布，欲通过人工智能（AI）提高效率来裁减2万5000个公务员职位。这或许是全球政府至今利用科技削减薪资成本最具雄心的计划，但计划要奏效或在其他国家复制，恐怕都非易事。

荷兰的计划相当于裁减15%公务员岗位，寻求从2035年起每年节省35亿欧元（约50亿新元）。据彭博社计算，这在美国相当于削减15万公务员，在英国和法国则分别相当于7万5000和5万个公务员岗位。

在许多发达经济体，政府机构的规模已成为棘手政治议题。2018年至2025年间，荷兰公务员激增41%。过去10年，英国公务员增加逾三分之一，在野的保守党承诺扭转这一趋势，改革党更誓言采取更大力度。

然而，大幅裁员必将面对强力抵制。彭博社分析多个高收入国家数据显示，公务员加入工会的比率是整体劳动力的两倍以上。在美国，逾四分之一联邦雇员加入工会，而整体劳动市场只有10%。在韩国，两者分别为三分之二和13%。

自ChatGPT2022年推出以来，私人企业已宣布多轮由AI驱动的裁员潮，但政府的步伐明显滞后。经济合作与发展组织（OECD）去年的一份报告指出，各国政府对AI的应用落后于私人界，往往仍停留在试点阶段，未能借助AI承担更多工作，而且并不希望将许多任务交由AI完成。

AI加重公务员工作量

与此同时，随着民众和企业纷纷拥抱AI，各国政府却发现AI反而增加公务员的工作量。

柏林赫尔蒂学院（Hertie School）今年8月发表的研究，在11个国家发现84起被称为“代理式信息洪流”（agentic flooding）的案例，即民众借助AI向政府大量提交投诉、诉讼及其他各种要求的现象。

即便AI在技术上能够胜任公务员的工作，应对民间海量的要求，政府也可能认定某些任务不应交由AI处理。

在欧洲，各国政府还面对AI主权问题。荷兰已表明将优先选择本国和欧洲的AI供应商，但欧洲自主研发的前沿AI模型寥寥无几。最终，各国恐怕并不愿将大量公务员工作外包给美国或中国。

在英国，企业对美国云端科技巨头的依赖已引起担忧，英国政府将国民保健服务合同交给美国的Palantir也引发数据安全争议。

英国AI部长纳拉扬（Kanishka Narayan）坦言：“英国人非常讨厌他们的私人敏感数据，尤其医疗健康数据落入外国亿万富翁手中。”