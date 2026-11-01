（纽约彭博电）美国哈佛大学美籍亚裔新生占比达到至少10年来最高水平，非裔新生占比则连续第三年下降。在美国最高法院禁止大学招生考虑种族因素后，哈佛新生的种族构成出现变化。

根据哈佛日前公布的招生数据，自我认同为亚裔美国人的学生占比从去年的41%升至43%；与五年前相比，占比增加近一倍。

与此同时，自我认同为非裔美国人或黑人的学生占今年新生的9.3%，低于去年的11.5%。国际学生在新生中的占比为15%，与去年持平。总体而言，今年申请人数增加15%，超过5万5000人。

美国大学长期以来为提高学生构成的多样性，在招生审查中实施考虑申请人种族的“平权行动”政策。最高法院2023年6月裁定，这一做法违反宪法，被告之一的哈佛大学被指多年来在招生过程中歧视亚裔申请学生。

此后，哈佛大学成为总统特朗普重塑高等教育的主要目标之一。特朗普政府指责高校未能有效应对反犹太主义问题，同时批评各类多元化项目，并声称高校存在政治偏见。

美国司法部在针对其他高校的调查中，也援引最高法院的上述裁决。

上周，北卡罗来纳大学与政府达成和解，了结针对该校涉嫌种族歧视和反犹太主义展开的18项调查。校方无须支付和解金，也不必承认存在不当行为，并将继续保有获得联邦资金的资格。

华府曾试图切断对哈佛大学的联邦资助，并限制其招收国际学生，哈佛为此对特朗普政府提起诉讼。双方目前仍深陷于争端之中，当中还涉及一系列联邦调查。