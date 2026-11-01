（伦敦/香港路透电）伊朗战争导致航空燃油价格大幅上涨，比战前贵了大约一倍，航空公司越来越不愿通过新的燃油对冲安排锁定未来的燃油成本，转而警告将大幅提高机票价格，以抵消燃油开支上涨。

燃油对冲让航空公司提前锁定未来的燃料价格，有助于抵御价格上涨，稳定成本。不过，一旦地缘政治紧张局势缓和、油价回落，对冲反而使航空公司被迫继续承担高昂的燃料成本。

中东冲突已进入第九个月，亚洲航空首席执行官费尔南德斯说，大部分对冲即将到期，亚航已不再试图预测油价走势，应对办法只剩削减成本或提高机票价格。

芬兰航空10月说，高昂的燃油成本已转嫁至机票价格中。芬航已停止新增对冲，2027年平均对冲比率仅34%。芬航首席首席财务官福塞尔说，燃油价格已如此之高，现在进入对冲安排须付出更高昂的代价。

欧洲最大廉价航空公司瑞安航空首席执行官奥莱利指出，截至明年夏季，欧洲航空公司包括瑞安航空都没有充分的对冲保护，预计票价可能上涨15%至20%。瑞安航空已在9月停止新增对冲，截至2027年3月的燃油对冲比率约80%。

航空燃油占航空公司总成本的30%至40%。欧洲和亚洲航空公司的对冲比率向来高于美国同行。美国的航空公司曾因在油价上的押注失利而蒙受惨重损失，目前大多已放弃对冲。

随着战争爆发前签订的对冲安排陆续到期，航空公司可能在2027年面临更大压力。

最新官方数据显示，欧盟机票价格9月份同比上涨5.8%；美国机票价格同期同比涨幅则超过20%。分析员指出，与其他地区的旅客相比，美国消费者对机票价格的敏感度较低，也较不排斥承担更高的票价。

不过，有航空公司因市场阻力而放弃上调票价，廉价航空公司挪威穿梭航空日前说，被迫取消伊朗战争爆发后实施的部分涨价，因为旅客不愿支付更高票价。

随着燃油成本攀升，美国达美航空、联合航空和西南航空已下调盈利展望。瑞安航空和德国汉莎航空则削减部分航线的运力，以减轻未对冲燃油成本可能带来的影响。

新西兰航空公司首席财务官卡德莫尔说：“未来燃油仍是（航空业）最大的不确定因素。对冲只能在短期内提供一定的保护，并非完整的解决方案。”