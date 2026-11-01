德国数万人星期六（10月31日）在全国34个城市示威，要求改善教育、降低生活成本，并反对强制兵役制度。大部分示威和平进行，但金融中心法兰克福爆发骚乱，蒙面暴徒洗劫商店，并向执法人员投掷汽油弹。

这场示威由名为“Z世代当家”（Gen Z regelt）的团体发起，遍及柏林、法兰克福和慕尼黑等城市，是今年欧洲多国爆发Z世代主导抗议浪潮的最新一波。

目击者告诉路透社，法兰克福至少两家商店遭洗劫，另有好几家店铺受损。警方说，市中心数家商店橱窗被砸碎，有人向紧急服务人员投掷汽油弹，呼吁民众避开市中心。汉堡也有路障被纵火。

主办方原先预计全国有18万2000人参与，但实际人数低于预期。法兰克福、慕尼黑和柏林警方公布的示威人数合计最多约1万8000人，主办方网站上则称约3万6000人参与示威。

示威团体发言人弗里德里希在柏林说，年轻人争取的是和平与自由，而非战争和胁迫，并要求政府增加医疗和教育投入、反对强制兵役制度，以及呼吁更公平地分担社会负担。

德国当局指出，示威整体和平，但警告极端组织可能趁机煽动骚乱。内政部称，部分极左翼及与外国极端主义运动有关联的团体参与动员。

由于担心骚乱，柏林等城市部分商店提前关闭或封起橱窗。

德国经济增长持续疲弱，随着人口老龄化及劳动人口萎缩，养老金和公共服务承受越来越大压力，年轻人也面对生活成本上涨。

不过，这场运动是否真正由青年主导仍受到质疑。德国联邦学生会议（BSK）已与示威活动划清界限，并计划11月20日另行举行抗议。