法国连续第三个周末爆发大规模示威，数十万人星期六走上街头，抗议生活成本飙升。巴黎及多个城市的示威演变成警民冲突，警方动用催泪弹和水炮驱散暴徒，全国至少520人被捕。

法新社报道，法国内政部估计，星期六（10月31日）全国约32万人参与示威，其中巴黎有7万人；青年组织则声称，全国近50万人上街，巴黎示威人数达20万人。

当天正值万圣节，不少示威者穿着蜘蛛侠、科学怪人等装扮游行，部分人举着标语，批评政府限制集会自由。

巴黎一场游行结束后，数十名身穿黑衣的蒙面人士用锤子撬起路转，向警方投掷。警方以催泪弹和警棍还击。

巴黎警察局说，数百名暴徒向执法人员投掷物品。一名防暴警员遭汽油弹击中，所幸仅受轻伤。

内政部长努涅斯谴责部分示威者使用极端暴力，指责极左翼团体袭击警方，并将汽油弹袭警事件形容为“谋杀未遂”。

截至星期六晚上7时（新加坡时间11月1日凌晨3时），法国全国已有520人被捕。波尔多、图卢兹、马赛及里昂等城市也发生骚乱，警方动用催泪弹或水炮驱散人群。

当局宣布，巴黎共和国广场及沙特莱—大堂站一带，将于星期六及星期日晚上11时至翌日清晨6时实施宵禁。

极右翼领袖勒庞要求严惩袭警者；极左翼不屈法国党领袖梅朗雄则参加巴黎游行，并赞扬示威规模。

内政部长努涅斯强调，大部分游行和平有序，但警方已做好准备，应对夜间可能发生的进一步冲突。