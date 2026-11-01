美国联邦调查局指朝鲜黑客组织发动网络攻击，从全球最大加密货币交易所币安盗走逾60亿美元加密货币，成为历来规模最大的加密货币盗窃案。

综合彭博社和路透社报道，美国联邦调查局（FBI）星期六（10月31日）发表声明说，调查发现，朝鲜黑客组织TraderTraitor正将盗取的加密资产主要转换成以太币，预计随后通过去中心化金融（DeFi）平台及即时兑换服务进一步转移和洗钱。

FBI说，美国特勤局及国税局刑事调查部门也参与追查被盗资金。

币安（Binance）星期六发布社媒贴文说，已动用公司资金购买替代代币，填补此前遭黑客盗走的63亿美元（约80亿5000万新元）加密资产中的60亿美元。剩余不足一成的资产流动性较低，要在市场上购入所需数量可能需要更长时间。

币安早前透露，遭窃资产总值约63亿美元，目前已填补约九成损失，并计划在星期日（11月1日）前恢复提款服务。

币安星期六重申，将自行承担此次盗窃事件造成的全部损失，确保用户不会蒙受损失。

专家指出，这起事件不仅是加密货币史上最大规模的盗窃案，也是历来最严重的网络攻击事件之一，对正寻求扩大主流市场接受度的加密货币行业造成重大冲击。

朝鲜黑客过去多次被指攻击加密货币交易所。FBI此前认定，TraderTraitor曾参与去年从Bybit交易所盗取15亿美元的网络攻击。朝鲜黑客也被指涉及2022年约6亿2000万美元的加密货币盗窃案。

美国总统特朗普此前表示，华盛顿正调查朝鲜是否涉及币安遭黑客攻击事件。他也再次对加密货币安全性表达疑虑。

特朗普近几周曾提出可能重新与朝鲜接触，包括今年与朝鲜领导人金正恩会晤，但本月较早时淡化了举行会谈的可能性。