美国联邦法官星期六驳回总统特朗普再次针对《华尔街日报》及传媒大亨默多克提出的100亿美元（约128亿新元）诽谤诉讼。

综合法新社和路透社报道，佛罗里达州南区联邦地区法院法官盖尔斯星期六（10月31日）裁定，特朗普未能证明报社在报道他涉嫌向已故性犯罪者爱泼斯坦寄送生日贺信时，存在实际恶意。

法官驳回特朗普修改后的诉状，并禁止他再次修改起诉书，意味着这起案件无法在该法院重新提起。

盖尔斯指出，特朗普两次提告均未能证明被告存在“实际恶意”。法官强调，《华尔街日报》在刊登报道前进行了周详调查，记者也曾向特朗普及其他官员寻求回应。

特朗普律师主张，报社应在特朗普否认与贺信有关后撤回报道，但法官认为，这不符合诽谤案所要求的实际恶意标准，也有违美国宪法第一修正案。

《华尔街日报》去年7月报道，特朗普据称在2003年向爱泼斯坦寄送一封附有裸体女性素描的生日贺信。特朗普否认曾撰写有关信件，并向报社及其母公司新闻集团创办人默多克索赔至少100亿美元。

美国众议院监督委员会去年公布一份据称是特朗普所写的贺信副本，内容包括署名“唐纳德”和“杰弗里”的对话，以及祝愿彼此拥有更多“美好秘密”的字句。

这起事件使特朗普与爱泼斯坦的关系再次受到关注。特朗普的名字多次出现在爱泼斯坦相关文件中，但他否认任何不当行为，也未因这起案件受到刑事起诉。