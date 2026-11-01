加拿大正加速推动贸易及安全关系多元化，争取未来10年将与美国以外国家的贸易额增加一倍，并预计今年底前与亚细安达成自由贸易协定。

加拿大外长阿南德星期六（10月31日）出席美国主办的二十国集团（G20）外长会议期间接受路透社访问时说，加拿大正积极拓展与欧洲、亚太及中东国家的合作关系，并强调建立互信的重要性。

美国总统特朗普对加拿大商品加征关税，冲击加国经济。加拿大总理卡尼此前承诺，未来10年将对美以外贸易额翻倍。随着加美贸易谈判破裂，渥太华进一步加快与其他国家商谈贸易协定。

阿南德说，加拿大已与世界各地国家及组织达成20项新的贸易和安全协议，涵盖超过51个国家、约15亿消费者。

她指出，加拿大是七国集团（G7）中唯一与其他所有成员国签有自由贸易协定的国家，并预计今年底前与亚细安达成类似协议。

阿南德形容，加拿大正推行“中等强国外交”，包括与北欧国家加强北极地区安全合作，应对日益加剧的俄罗斯威胁，并与印度及澳大利亚合作，保障人工智能及科技创新领域的个人隐私。

加拿大也正深化与欧盟的关系。本周公布的国家安全战略将关键矿产、能源及粮食安全列为重点。

阿南德说，国际秩序正经历重大变化，各国有必要建立新的组织、联盟及伙伴关系，以共同应对当前危机。

她也批评俄罗斯外长拉夫罗夫出席G20会议，认为这凸显国际秩序已发生改变并存在裂痕。