厄尔尼诺现象引发干旱及洪灾双重挑战，玻利维亚总统帕斯星期六宣布国家进入紧急状态，以调动更多资源应对极端天气造成的灾害。

法新社报道，帕斯星期六（10月31日）发表全国讲话说，紧急状态令将允许政府加快调配救灾资源，并向受灾严重地区增派救援队伍。

他说：“这一气候现象将在干旱和洪灾方面造成非常严重的影响，我们需要所有机构通力合作。”

根据玻利维亚政府本周发布的报告，全国九个省级行政区中，有六个地区受到干旱影响，涉及约7万8000户家庭，超过7万5000头牛因旱灾死亡。

厄尔尼诺现象导致赤道中部和东部太平洋海面温度升高，改变全球风向、气压及降雨模式，使部分地区面临严重干旱，另一些地区则遭遇暴雨及洪灾。

联合国本周警告，当前厄尔尼诺现象的强度可能达到“前所未有”的水平，对拉丁美洲、非洲东部及南部、亚洲和太平洋地区造成广泛破坏。

玻利维亚邻国也受到极端天气冲击。秘鲁近期气温上升，野火频发，已造成至少12人死亡；智利首都圣地亚哥则经历有记录以来降雨量最多的10月。