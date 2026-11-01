美国总统特朗普说，在巴西总统选举中落败后前往美国的极右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗，可以无限期留在美国，但他目前没有与对方会面的计划。

综合路透社和新华社报道，特朗普星期六（10月31日）晚在佛罗里达州海湖庄园出席万圣节派对时告诉记者，博索纳罗“想待多久就可以待多久”，并批评巴西总统选举“令人不齿”。

弗拉维奥是巴西前总统雅伊尔·博索纳罗的儿子。巴西总统卢拉在上星期天（10月25日）的选举中以51.8%的得票率获胜连任。他的胜选已获得巴西联邦选举法院、全球各国领导人、国际观察员以及弗拉维奥所属政党的认可。

弗拉维奥败选后，巴西联邦最高法院裁定禁止弗拉维奥离境，并要求就对方在竞选活动中涉嫌接受外国资金和操纵社交媒体一事展开调查。

据路透社此前报道，弗拉维奥以人道主义临时入境许可进入美国，这类许可通常有效一年。

特朗普的表态显示，美巴关系可能持续紧张。不过，美国国务卿鲁比奥星期六在亚特兰大举行的二十国集团（G20）外长会议期间，与巴西外长维埃拉会谈，释放双方可能改善关系的信号。

鲁比奥说，两人预计下个月在法国举行的七国集团（G7）外长会议再次会面，巴西届时将以观察员身份出席。

鲁比奥否认美国政府直接参与弗拉维奥离开巴西的安排。不过，美国媒体报道，白宫官员杰米勒曾协助安排他的赴美行程。

一名美国官员和另一名知情者透露，特朗普目前无意支持弗拉维奥自称是巴西“合法领导人”的政治抱负。特朗普也说，目前没有会见弗拉维奥的计划。

据多家巴西和阿根廷媒体报道，弗拉维奥及其家人于星期二（27日）从巴西离境前往阿根廷，随后乘坐一架私人飞机从阿根廷伊瓜苏港前往厄瓜多尔瓜亚基尔市。他们在厄瓜多尔短暂停留后于星期三（28日）继续飞往美国迈阿密。