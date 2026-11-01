美国总统特朗普说，美国已摧毁伊朗大部分军事力量，但仍需“处理”一两个目标，其中包括镐山的地下核设施。

特朗普星期六（10月31日）在佛罗里达州海湖庄园接受媒体采访。当记者向特朗普提问是否将于本周重新对伊朗开战，特朗普说：“为什么你要问这么愚蠢的问题？假设我回答‘是的’，我会告诉你吗？假设我回答‘不是’，我会告诉你吗？”

当被问及伊朗最高领袖是否为其中一个目标时，特朗普回应称：“我们已经摧毁了伊朗的核设施。我们还需要处理一两个地点，但我们10分钟内就能搞定这些。”

他也说：“你或许可以看看镐山（Pickaxe Mountain），得把那个处理掉，我们能很快完成。”

镐山位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。特朗普此前已多次威胁要对镐山地下核设施发动打击。不过，伊朗方面表示，镐山设施“是空的”，美国袭击镐山的行动注定失败。

法新社报道，美国国务卿鲁比奥星期六较早时说，特朗普尚未决定是否对伊朗发动新一轮空袭，华盛顿仍愿意通过外交途径解决争端。

与此同时，伊朗最高领袖穆杰塔巴警告美国和以色列，不要再次发动攻势。

据伊朗官方声明，穆杰塔巴在与高级军事指挥官会面时强调，伊朗必须对任何形式或程度的威胁作出立即、有力且不受地域限制的回应。

他也下令军方更新打击目标清单，将美国和以色列的各类有形及无形资产列入其中。