欧盟星期天起对来自欧盟以外地区的包裹征收每类商品两欧元（约2.90新元）的处理费，以遏制大量廉价商品，尤其是中国跨境电商商品涌入欧洲。

法新社报道，这项新收费措施赶在黑色星期五、网络星期一及圣诞购物旺季前实施，并叠加欧盟今年7月对价值低于150欧元的小包裹征收的三欧元关税。

新处理费适用于从欧盟境外直接寄送给消费者的包裹，不论包裹价值多少，并按包裹内的商品类别计算，而非按件数收费。

例如，一个包裹即使装有10件T恤，也只须缴付两欧元处理费；若同时装有帽子和T恤，则须缴付四欧元。

欧盟强调，消费者原则上不必直接支付这笔费用，但电商平台及卖家可在销售前将成本计入售价。

欧洲消费者组织（BEUC）担心，部分平台可能在消费者结账的最后阶段才追加收费，违反欧盟要求商家预先清楚列明完整价格的规定。

根据欧盟官方数据，去年近60亿件小包裹进入欧盟，其中93%的廉价包裹来自中国，主要通过速卖通（AliExpress）、Temu等电商平台寄送。

欧盟指出，包裹数量激增加重海关的检查负担，也增加监管成本。新处理费旨在弥补相关开支，同时加强对不符合欧盟安全标准商品的监管。

自7月实施三欧元小包裹关税以来，欧盟相关进口量已下降约64%，但官员强调，目前仍难以确定措施的长期效果。

两欧元处理费属于永久措施，欧盟将每两年检讨收费水平。三欧元小包裹关税则是临时措施，将于2028年7月1日结束，届时改为按照商品类别征收标准关税。