二十国集团外长会议星期六落幕，各国未能就重大地缘政治及经济安全问题达成共识。作为轮值主席国的美国呼吁，各方不应将粮食及农产品贸易作为经济或政治施压工具。

综合法新社和新华社报道，为期两天的二十国集团（G20）外长会星期六（10月31日）在美国佐治亚州亚特兰大闭幕，会议没有发表联合公报。

主持会议的美国国务卿鲁比奥在闭幕记者会上说，各国至少认同粮食安全、航行自由及供应链稳定等问题的重要性，但在如何解决这些问题上仍存在分歧。

他说：“我们至少在目标上，以及对问题严重性的认识上是一致的，但不能说我们对解决方案也有共识。”

俄乌战争及美伊冲突持续冲击全球能源、化肥和农产品运输。伊朗为报复美国和以色列的军事打击封锁霍尔木兹海峡，导致国际能源价格飙升。

美国以G20主席国身份发表声明，强调国际社会必须达成共识，食品和农产品贸易绝不能被用作经济或政治胁迫的工具。同时，声明也呼吁确保能源供应安全、稳定及不中断，包括保障重要海上通道的航行安全。

欧洲国家也在会上推动对俄罗斯施加更大压力，争取在黑海达成停火协议，以保障这条重要的农产品出口通道。

鲁比奥说，国际社会对推动黑海停火协议的兴趣日益增加。“我们希望实现这一点。虽然这不能解决俄乌战争，但至少能解决战争中的一方面的问题。”

美国总统特朗普将在12月于佛罗里达州迈阿密主持G20领导人峰会，并指将邀请乌克兰总统泽连斯基出席。鲁比奥则说，俄罗斯总统普京尚未确认是否出席。