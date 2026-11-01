（亚特兰大综合电）美国、日本、印度和澳大利亚外长承诺，共同建立开放可靠的全球供应链，并对任意实施出口限制等“经济胁迫”行为表示严重关切。联合声明虽未点名中国，矛头却显然指向北京的关键矿产出口管制和产业政策。

“四方安全对话”（Quad）美日印澳四国外长星期六（10月31日）在美国亚特兰大举行今年第三次会晤。会议在二十国集团（G20）外长会议期间举行，中国也是G20成员。

四国外长在声明中重申，支持自由开放的印太地区，并强调开放可靠的全球供应链有助于保障经济安全，促进全球稳定与繁荣。

声明也对经济胁迫表示严重关切，包括任意实施出口限制，以及通过非市场政策和做法造成产能过剩，扰乱关键产业的全球供应链。

日本近期严厉批评中国限制关键矿产出口。美国则试图在G20内拉拢同样对中国主导稀土及其他关键矿产供应心存戒备的国家。

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出口限制与产能过剩的冲击，是中国备受批评的主要原因，但北京始终否认存在产能过剩问题。

美国国务卿鲁比奥在记者会上说，四方安全对话“并非反华阵营或针对任何国家的联盟”，但声明中所指的值得关注的经济胁迫行为与活动，正“反复源自同一个国家”。

四国在表达关切的同时，也推进具体合作，承诺提供逾8500万美元（约1.09亿新元）援助，支持印太地区发展可信赖的人工智能（AI）技术。

四国还将采取新措施，提前找出半导体及相关供应链的薄弱环节，降低供应中断的风险。

下月筹办首次领导人峰会 特朗普料出席

除了经济安全，四国外长也强调，关键海上通道对贸易和能源供应至关重要。

他们呼吁保障船员和船舶安全，确保船舶通行不受阻碍、不征收通行费，并维护霍尔木兹海峡、红海和曼德海峡的航行权利与自由。

四国也正筹备领导人峰会，计划11月在菲律宾马尼拉举行亚细安峰会期间召开，预计美国总统特朗普将出席。这将是四方安全对话自2024年以来首次举行领导人峰会。

鲁比奥说，希望很快能公布峰会消息，但未透露更多细节。他还说，四国计划成立商业论坛，为企业创造更多合作机会。此外，四国在整合资源、共同应对人道危机和自然灾害方面，已取得显著进展。