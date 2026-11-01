一个非政府组织透露，委内瑞拉军队袭击在委国边境扎营的哥伦比亚左翼叛军，造成数人死亡。

法新社引述非政府组织“Fundaredes”主任塔拉索纳（Javier Tarazona）报道，袭击发生在星期六（10月30日），标志着委内瑞拉首次对盘踞在境内的“民族解放军”（National Liberation Army，简称ELN）部队发动攻击。

委内瑞拉由社会主义者统治数十年，直至今年1月马杜罗被美军推翻。而自哥伦比亚革命武装力量（FARC）游击队于2016年与波哥大政府签署和平协议以来，民族解放军已成为拉丁美洲势力最强大的叛军组织。

塔拉索纳分享的一段视频显示，在委内瑞拉阿普雷州（Apure）的一个偏远农村地区，地上横陈着多具遗体，树木倒塌，现场看似是一处被摧毁的营地废墟。

塔拉索纳说，组织工作人员在现场清点出至少九具遗体。

报道也引述专研军事事务的人权活动家圣米格尔（Rocio San Miguel）说，阿普雷州当地民众通报星期五的军队袭击事件，并指可能还有另外10名民族解放军武装分子丧命。

委内瑞拉政府尚未回应法新社的置评请求。

哥伦比亚和委内瑞拉拥有长达2000多公里的共同边界，其他叛军组织也在此活动，例如正为争夺可卡因贩运和非法采矿的控制权而互相残杀的哥伦比亚革命武装力量残余派系。

多年来，波哥大政府一直指责左翼的委内瑞拉政权为哥伦比亚叛军提供避风港。不过，自马杜罗被推翻后，委内瑞拉目前处于特朗普政府的严密监控与掌控之下，美国正寻求从委内瑞拉庞大的石油财富和其他自然资源中获利。