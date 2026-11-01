面对印度反对派再次在首都新德里举行针对选民册修订问题的抗议游行，手持警棍和盾牌的印度安全人员在防暴车的配合下，加强安保，包围了预定集会场地。

路透社报道，这场定于星期天（11月1日）举行的抗议游行与集会，将由国大党领袖拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）率领。反对派预计将有数十万人参与，并称这将对总理莫迪及其领导的印度人民党构成重大挑战。

反对党宣布，他们将从新德里市中心游行近1.5公里，前往被指定为抗议集会场地的新德里大型广场“拉姆利拉广场”（Ramlila Maidan）。

星期天午间的电视画面显示，集会场地外停着防暴车，数十名手持警棍和盾牌的安全人员在场戒备，并通过广播呼吁民众确保交通顺畅、与警方配合。

高级警官拉杰比尔（Rohit Rajbir）告诉亚洲国际新闻社：“人们已经开始陆续抵达参加集会……我们已在场地确保了妥善的安排，并为几小时后举行的游行路线做好了部署。”

当局已在事前发出交通改道警告。德里交通警察表示，预计集会场地将出现大型聚会，当局将视需要实施交通管制和改道措施。

自上个月以来，反对党、学生组织以及由青年领导的“蟑螂人民党”（Cockroach Janta Party）几乎每天都举行示威，指责此次选民册修订偏袒印度人民党，要求首席选举专员库马尔（Gyanesh Kumar）下台。

这项始于去年的修订工作，从选民册中剔除了超过1亿3000万个名字，其中包括2800万名已故者、6300万名迁居者，以及3000万名无法追踪的人士。反对党指控，这些剔除操作对回教徒选民和其他少数群体造成了不成比例的影响，因为这些群体不太可能支持奉行印度教民族主义的执政党。

印度选举委员会否认偏袒任何政党，并表示被错误删除名字的选民可以重新登记。印度人民党则指责竞争对手错误地质疑合法的选举程序，企图破坏民主。

分析人士指出，青年抗议活动以及反对派日益增长的支持率，构成了莫迪自2014年执政以来最严重的危机。不过，他的政府依然稳固，下一届大选要到2029年才举行。