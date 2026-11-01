保加利亚上星期举行的总统选举首轮投票竞争激烈，两名领先的候选人未能直接分出胜负，选民将在星期天（11月1日）再次前往投票站，投选这个主要具象征意义的职位。

路透社报道，在上周末的首轮投票中，共有27名候选人角逐总统职位，投票率则创下历史新低。其中，61岁的现任总统约托娃（Iliana Iotova）领先50岁的前看守总理久罗夫（Andrey Gyurov），但得票率未达到50%的直接当选门槛。

保加利亚现任总统约托娃（图）在上周末的首轮投票中，领先前看守总理久罗夫，但得票率未达到50%的直接当选门槛。（路透社）

这次总统选举正值保加利亚黑海沿岸商船在过去一个月接连遭无人机袭击之际。袭击事件恐已造成约20多名海员丧生，并促使保加利亚政府寻求盟友协助，以加强海事安全。

两名领先的总统候选人均谴责这些袭击。这一系列袭击也引发国际社会的谴责，也让外界担忧乌克兰战争的波及范围正在扩大。

如果约托娃胜出，她将成为保加利亚首个民选女总统。

拉德夫今年1月辞去总统职务，转而参选并赢得议会选举，当时的副总统约托娃随之出任代总统。许多政治分析人士认为，拉德夫当时的竞选纲领对克里姆林宫较为友好。

久罗夫获得亲西方改革派政党的支持，并长期表达对乌克兰的支持。（路透社）

今年曾任看守总理的久罗夫则获得亲西方改革派政党的支持，并长期表达对乌克兰的支持。他在担任总理期间，曾与基辅签署一项安全合作协议。包括前总理鲍里索夫（Boiko Borisov）在内的多名右翼政界人士，均已表态支持久罗夫。

决选投票将在当地时间星期天晚上8时（新加坡时间2日凌晨2时）结束，选举结果预计将在星期一（2日）出炉。