（华盛顿综合电）美国加利福尼亚州州长纽森在中期选举前夕紧急致函联邦地区法院发出警告，称总统特朗普可能会企图扣押选票，并促请法院做好应对准备。此举标志着加州与特朗普政府之间围绕选举的司法博弈进一步升级。

民主党籍的纽森在星期六（10月31日）写给加州四个联邦地区法院首席法官的信中称，11月3日选举进行期间至12月11日选举结果获得认证前，特朗普政府可能会向法院申请搜查令，以扣押选票、选举记录或经认证的投票技术设备。

根据美国宪法，选举事务由各州自行管理。纽森强调，加州法律已针对选举记录、资料保存及证据保管链制定严格规程，且全程受法院监督。

他写道：“执法部门没有任何正当理由去扣押选票、相关材料和计票设备。这么做的唯一目的，是干预州政府的合法计票工作。”

加州正深陷与特朗普政府的司法战。美国司法部称，加州可能有超过2万名非公民登记投票，并要求搁置这些选票，在核实相关人员的公民身份前不得计入票数。

不过，联邦地区法官汤普森（Trina Thompson）已于星期五（30日）颁布临时禁令，禁止特朗普政府就选民资格争议问题，对加州各级选务官员发出刑事起诉威胁。

汤普森也下令司法部，不得再以部分选民不具投票资格为由，要求选务人员把选民从登记册中除名、拒绝向特定选民发放选票，或把已投出的选票隔离开来。

司法部官员此前公开威胁要起诉处理疑似非公民选票的选务人员。洛杉矶县选务人员甚至收到大陪审团传票。

纽森称，司法部已沦为服务特朗普党派和个人利益的武器。在民调显示共和党可能会失去国会至少一院的控制权之际，这让人有充分理由担心，当局会试图进一步剥夺选民投票权，阻挠选举结果的认证。

研究：AI聊天机器人常引用不可靠选举信息来源

除了联邦与州政府之间的司法交锋，此次选举的公正性还面临着人工智能（AI）散播错误与虚假信息的考验。

专家指出，这是美国首场有数百万选民依赖AI工具来获取政治信息的联邦选举，而这股趋势正在重塑选前信息生态。美国全国公民会议组织调查显示，每五名美国人中就有两人曾使用AI工具搜索选举相关信息。

AI聊天机器人虽有助于破除阴谋论并普及选举知识，但多项研究显示，这些工具经常引用网上的不可靠信息来源，这不仅会侵蚀公众信任，也会让本就假消息泛滥的网络空间更加真假难辨。

AI评估机构Forum AI对八个AI模型进行的研究显示，聊天机器人针对选举提问的回答中，有近40%至少包含一处事实错误，如把候选人与同名者混为一谈、搞错申请邮寄选票的截止日期、错误引述候选人的言论等。

另一个引起研究人员担忧的现象是，聊天机器人极易受到外国影响力行动的操弄，有时甚至会重复已被广泛辟谣的假信息。

无党派机构布伦南司法中心的研究则发现，主流聊天机器人在面对投票机被动手脚等常见选举阴谋论时，即便被用户反复诱导，也能坚定地反驳。这显示，AI工具还是能在打击选举假消息方面发挥建设性作用。