在欧洲多国多地抗议潮中，葡萄牙针对住房成本飙升的抗议中也爆发新一轮危机，警方在拆除示威者帐篷时发生冲突，造成数十人受伤、13人被捕。

法新社报道，星期六（10月31日）晚间，葡萄牙首都里斯本和波尔图举行抗议住房成本飙升的和平游行，示威者随后在夜间搭起帐篷扎营。

星期天（11月1日）凌晨时分，携警犬的防暴警察强行冲入里斯本罗西奥广场（Rossio Square）以及波尔图唐·若昂一世广场（Dom Joao I Square）的营地，挥舞警棍冲向示威者，双方爆发冲突。

示威者高喊“这闻起来就像独裁统治”；警方则指责部分示威者在警员试图拆除帐篷时，向他们投掷瓶子和油漆。

警方发表声明说，有六人在里斯本被捕，七人在波尔图被捕，原因是他们拒绝听从解散指令。

警方说，执法过程中有13名警员受伤，八人送院治疗。其中在波尔图，三名负责监视示威者的便衣警员被一群人发现后遭到袭击。

声明补充说，这次行动是在“严谨、平衡且尊重公民权利”的情况下进行，行动中也有具体人数不详的平民受伤。

社运组织“里斯本扎营”（Acampada Lisboa）指出，有超过30名示威者受伤，其中10人须入院治疗。这个组织也号召民众星期天下午在里斯本举行新一轮集会。

示威者要求中间偏右的少数派政府放弃放宽驱逐租客限制，以及取消新租约租金上限的计划，并警告这些措施将进一步推高住房成本，使租客的处境更加脆弱。

葡萄牙示威者是受到邻国西班牙类似运动的启发。近几周来，里斯本和波尔图各地接连出现抗议营地，警方已多次采取拆除行动。