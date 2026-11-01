（法兰克福／巴黎综合电）德国34座城市星期六爆发“Z世代”示威，要求减轻生活费负担、改善教育和公共服务；多个城市入夜发生抢劫和袭警骚乱。法国也连续第三个周末举行全国示威，共565人被捕。

德国青年团体“Gen Z regelt”（意为“Z世代做主”）星期六（10月31日）在柏林、法兰克福和慕尼黑等城市发起示威。组织者估计，全国约有12万人参与，少于原先预期的约18万人。不过据路透社，警方在部分城市统计的参与人数明显低于组织者的估计。

这场行动受到法国和意大利等地青年示威潮影响，反映德国年轻人也对生活费上涨、学校设施失修及政府削减公共开支不满。

示威者也反对政府大幅增加军费，并担心当局为扩充兵力而推出的新志愿兵役制度，可能为恢复义务兵役铺路。

德国经济多年来增长乏力，随着战后婴儿潮一代陆续退休，劳动人口减少，养老金和公共服务面临更大压力。示威组织者认为，年轻一代承受的负担越来越重，政府却没有充分听取他们的意见。

示威当天适逢万圣节，不少参与者装扮成恐龙、蝙蝠侠等角色上街游行，白天气氛大致平和。但到了傍晚，部分人拒绝散去，多座城市陆续发生暴力事件。

德国金融中心法兰克福的骚乱尤为严重。蒙面闹事者砸毁多家商店的橱窗，至少两家商店遭洗劫，还有人向警员和应急人员投掷石块、烟花及汽油弹。

一家枪械店也遭人闯入，警方拘捕一名嫌犯，并起获两件武器。局势直到星期天（11月1日）凌晨才逐渐平静。

黑森州内政部长波泽克称，约100名左翼极端分子混入法兰克福的示威队伍。他强调，法国发生的洗劫商店、纵火和袭警事件，绝不能成为德国示威者效仿的榜样。

活动组织者则表明反对暴力，不容极端组织、种族主义和仇恨言论渗入运动。

法国拘捕565人 学生周一起恢复封锁校园

与此同时，法国星期六连续第三个周末爆发全国示威。尽管参与人数有所减少，但巴黎、里昂和图卢兹等城市仍发生警民冲突。

法国内政部统计，全国约有32万人参与示威，其中巴黎约7万人，低于前两个星期六的41万人和55万人。青年组织则估计，全国参与人数接近50万。

法国内政部星期天通报，全国共有779人被捕。巴黎有四名警员和一名宪兵受伤，其中三人遭汽油弹烧伤。

内政部长努涅斯说，游行整体秩序良好，但部分闹事者袭击执法人员的暴力程度令人震惊。他强烈谴责袭警行为，并将一名防暴警员遭汽油弹袭击的事件形容为“谋杀未遂”。

法国这轮抗议最初由高中生发起。政府上星期宣布一系列教育改革措施，包括调整大学招生制度、为校舍翻新提供贷款，以及缩减部分年级的班级人数，但未能平息学生不满。

学生组织说，部分高中星期一（11月2日）起恢复封锁，其他组织也计划在星期二（3日）和星期四（5日）封锁高中与大学校园，继续向政府施压。