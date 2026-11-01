（亚特兰大综合电）二十国集团外长会议星期六闭幕，受乌克兰危机和美伊冲突阴影所笼罩，大会未能就多项关键的全球安全议题达成共识。

二十国集团（G20）外长在美国佐治亚州首府亚特兰大举行的两天会议上，深入讨论地缘政治紧张局势、能源安全和供应链韧性等议题。但由于各方存在严重分歧，会后并未发表联合公报。

G20轮值主席国美国星期六（10月31日）晚发布主席声明，总结会谈内容。声明强调，绝不能把粮食和农产品贸易用作经济或政治胁迫的工具，国际社会有必要就这一点达成共识。

声明也呼吁，确保能源供应安全、坚韧、不中断，包括保障水道航行安全。

主持会议的美国国务卿鲁比奥在闭幕记者会上指出，由于海上航道频频遭受袭击，全球能源、化肥和农业物资运送受阻，导致全球粮食安全风险显著加剧。

他说，G20成员国虽已普遍认识到航行自由、关键矿产供应链和粮食安全的重要性，但要解决这些问题，尚需加倍努力，特别是在美伊冲突和俄乌战争悬而未决之际。

鲁比奥称：“我们至少在目标上是一致的，也意识到这是个重大问题。至于如何解决这个问题，我不敢说我们有任何共识。”

G20部分与会官员拒与俄外长同框

俄乌冲突是各方分歧最大的议题之一。由于部分与会官员拒绝与俄罗斯外长拉夫罗夫同框，会议临时取消了传统的外长“全家福”合影。

俄罗斯是G20成员国，但欧洲和加拿大官员称，邀请俄方参会，形同把俄罗斯对乌克兰的侵略正常化。欧洲官员在会上也尝试向莫斯科进一步施压，包括要俄方在黑海这一关键的农产品出口通道停火。

鲁比奥说，国际社会越来越希望促成黑海停火协议，以保障俄乌两国的粮食与能源海上运输安全。“我们希望能达成协议。这虽然无法结束战争，至少能解决这战争的其中一个特定面向。”

他也说，美方正在评估由土耳其和印度提出的恢复黑海谷物航运方案。但与此同时，美方仍致力促成更广泛的停火协议。

鲁比奥也在G20外长会议期间与拉夫罗夫简短交谈，讨论美国总统特朗普与俄总统普京在后续峰会期间会晤的可能性。

目前，普京尚未确定会否出席12月在迈阿密召开的G20峰会。美国也不排除邀请乌克兰总统泽连斯基出席。

针对俄方参会引发的争议，鲁比奥强调，如果不与俄罗斯磋商，就不可能为俄乌战争找到外交解决方案。

为俄乌居中斡旋 土耳其促停止黑海航运袭击

另一方面，土耳其总统埃尔多安星期六在伊斯坦布尔会见来访的泽连斯基，两人就黑海安全、能源合作、结束俄乌战争的外交努力等议题进行讨论。

埃尔多安在会后的联合记者会上说，针对黑海航运的袭击行为不可接受，促俄乌双方以负责任的态度行事。

土耳其已提议俄乌停止袭击民用船只，但两国都未采取相关行动。泽连斯基则指责俄罗斯使黑海局势复杂化。

埃尔多安表明，土耳其将继续就恢复黑海航行安全磋商，并随时准备为实现和平竭尽全力。