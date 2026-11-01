为平息连日来导致首都达卡周边主要工业中心陷入瘫痪的抗议浪潮，孟加拉政府成立新的委员会，检讨成衣工人的最低工资。

法新社报道，尽管当局星期天（11月1日）宣布采取这一举措，但数千名工人当天仍在达卡周边的工业区继续示威，并与警方爆发冲突，警方在现场发射催泪弹和震撼弹。

成衣业是孟加拉出口导向型经济的支柱，雇用数以百万计的工人，并为国家创造大部分的外汇收入。孟加拉全国各地有数千家工厂，为欧美大型零售商生产T恤、牛仔裤和毛衣等服装。

孟加拉劳工部长乔杜里（Ariful Haque Choudhury）在达卡举行的记者会上说，过去三天来，当局一直与工运领袖和厂主讨论最低工资的问题，并称新成立的薪金委员会成员包括政府、劳工和厂主代表。

他也在呼吁工人返回工厂复工时补充说：“有一小撮企图动摇政府稳定并制造民众痛苦的派系，正在利用我们的工人。”

工运领袖指出，考虑到通货膨胀和不断上涨的家庭开支，他们的诉求远不止于成立一个委员会。

孟加拉工人团结中心（Bangladesh Center for Workers Solidarity）负责人阿克特尔（Kalpona Akhter）透露，工人目前的月薪约为1万3000塔卡（约141新元）。

阿克特尔直言：“考虑到通胀和不断上涨的生活费，我们这次要求将月薪调高至3万塔卡以上。”

面对越南等区域竞争对手的挑战，孟加拉成衣业目前也正寻求将版图扩展至传统市场之外，近期不仅获得进入日本市场的更大准入权，也在积极开拓新的出口目的地。