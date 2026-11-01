美国中期选举在即，日本舆论高度关注此次选举能否缓和美伊冲突、稳定石油进口，进而遏制日本国内的通货膨胀。

鉴于民调显示民主党占据优势，日方认为，特朗普政府的外交、安全保障及经济产业政策或将面临调整。为此，日本首相高市早苗计划在选举结束后，尽早与特朗普总统举行会谈。

《日本经济新闻》透露，针对美国中期选举，日本政府已预设一种情境：即执政的共和党失利，导致美国内政陷入停滞。基于此，日方高度警惕特朗普可能转而在外交领域寻求突破。高市希望通过直接对话，来化解特朗普可能对日本施加的压力。

在特朗普开启第二任期之初，美方曾强烈要求日本增加防卫预算。日本分析人士指出，由于民主党同样倾向于避免在外国安保事务上投入过多资金，一旦东亚安保局势需要巨额预算支撑，美国国会可能会出面加以制约。

同时，随着日本推进修订三份安保相关文件，美国也可能进一步要求日本增加防卫开支。对此，有日本防卫官员说：“当务之急是扎实制定好‘安保三文件’，并向美方充分说明这些举措对地区防卫的贡献。”

一名日本外交高官也说：“无论美国中期选举结果如何，我们都将就驻日美军经费分摊问题进行认真讨论，并提出符合当前日美同盟关系水平的方案。”

日本早稻田大学教授中林美惠子指出：“对特朗普而言，这无疑是一场极其严峻的选举。如果共和党失去众议院乃至参议院的控制权，特朗普试图推动的预算案和法案将寸步难行。”

她指出，在中东战事上，“若缺乏资金支持，即便特朗普想发动战争也无法实现。不过，无论选举结果如何，都不会影响日美同盟。我们应当将选举对美国内政的影响与对外交安保的影响区分开来”。

在经济层面，日本丸红经济研究所所长今村卓认为，随着民主党的胜算增加，市场焦点将开始转向2028年美国总统大选。一旦市场认为2028年实现政权更迭的可能性上升，那么人们可能会预期经济刺激措施的规模和货币宽松政策的力度将会减弱。

他进一步指出：“共和党若败选，意味着选民对‘特朗普关税’政策的否定。但在任期仅剩两年的情况下，特朗普是否会修正路线尚不确定，他也可能继续强推既定政策。”

《东洋经济》则评论称，虽然目前尚难预料共和党败选的规模，但特朗普的“让美国再次伟大”议程必将走向式微。未来两年美国政坛将进入过渡期，恐难有新政策出台。

一种可能的情况是，沦为“跛脚鸭”的特朗普，会将全部精力集中在打造个人的“政治遗产”上。而随着特朗普时代的落幕，留给下一任美国总统的，将是一堆棘手的烂摊子。