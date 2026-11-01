多名知情人士透露，美国总统特朗普的白宫团队过去几个月来，一直在为民主党可能重夺国会控制权做准备，不仅制定利用行政权力继续推进主要议程的计划，也为政府可能面临的国会调查做好防范。

路透社星期天（11月1日）引述一名匿名白宫官员及两名匿名消息人士报道，包括白宫办公厅副幕僚长米勒（Stephen Miller）和预算局局长沃特（Russell Vought）在内的高级官员，自今年4月起便与白宫法律顾问办公室合作，探讨特朗普可在无须国会批准的情况下，在移民、关税、住房成本和联邦开支等领域采取哪些行政行动。

这名白宫官员说，白宫法律顾问沙夫（Will Scharf）及团队也在研究“特朗普在法律上可以独自采取哪些行动、他可以在哪些方面挑战职权极限，以及如何在法庭上为这些决定辩护”。

这项筹划凸显了星期二（3日）中期选举的一个悖论：夺得国会控制权将赋予民主党调查特朗普、阻挠立法以及限制其开支重点的权力；但特朗普仍将保留在贸易、外交政策和联邦官僚机构方面的广泛行政权，而且他在第二任期内已强力动用过这些权力。

目前民调显示，民主党有望赢下众议院，参议院的选情则依然胶着，胜负难料。过去一个月来，特朗普在全国各地举行集会，试图保住共和党对国会的控制权，但他的幕僚已开始为2027年截然不同的政治格局做准备。

一名知情人士说，各联邦机构已就政府可单方面采取的行动，提交了提案和法律审查报告。匿名白宫官员则透露，特朗普已听取了一些相关筹备工作的简报，并参与讨论。

当被问及在民主党控制的国会下，特朗普对于通过行政权执政有多自在时，一名知情人士回答说：“非常自在。”

不过，白宫发言人比斯（Lauren Bis）驳斥有关共和党可能败选的说法，并指责媒体宣扬虚假叙事。他强调：“本届政府和有常识的共和党人将继续保卫我们的边境、恢复法律与秩序，把更多钱放回勤劳的美国人自己口袋里，并为美国人民带来胜利。”

事实上，自2025年1月重返白宫以来，特朗普已经多次试探总统权力的边界。他在未经国会批准或没有新法律的情况下，动用行政权全面加征关税、加强移民执法、缩减联邦雇员规模，并推进包括对伊朗开战在内的外交政策目标。

提供无党派政治分析的《内部选举》（Inside Elections）编辑冈萨雷斯（Nathan Gonzales）说：“特朗普总统在过去两年里基本上无视国会，试图尽可能通过行政命令和行政权力行事……我认为，如果民主党成为多数党，他只会继续这么做。”

特朗普曾多次援引国家紧急状态，来扩大自己在没有新立法的情况下采取行动的权限。国会可以投票终止这些紧急状态，但特朗普可以否决此类举动，而国会两院须有难以达到的三分之二多数票，才能推翻他的否决。

不过，民主党控制国会后仍可制造一些重大障碍，例如阻挠特朗普对司法和行政部门官员的提名，以及对特朗普进行国会调查。

路透社此前报道，众议院资深民主党人和委员会幕僚已讨论过利用听证会、传票和调阅文件要求，来审查特朗普是否曾利用总统权力为自己、盟友或金主谋取私利。

三名知情人士均指出，特朗普的幕僚数月来一直在为这种可能性做准备。其中一人透露，白宫律师一直在指导政治官员和机构负责人如何应对国会的质询、调阅文件要求和传票，并建议他们在留下任何书面记录时务必谨慎。