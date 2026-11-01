随着外界对英国首都老旧跨河桥梁的状况日益担忧，伦敦桥（London Bridge）正比原计划提前接受一项关于结构安全的工程检讨。

彭博社星期天（11月1日）报道，负责管理泰晤士河上五座桥梁的慈善机构“伦敦城桥梁基金会”（City Bridge Foundation）在2025年至2026年度报告中指出，这项评估将加深对桥体内部缆索状况的了解。

机构在电邮声明中强调，初步调查并未发现任何缺陷。

德国城市德累斯顿（Dresden）的一座铁路桥在2024年9月坍塌坠入易北河，让工程师们纷纷探寻原因，也促使桥梁基金会提前展开检讨工作。

与德累斯顿的卡罗拉桥（Carola Bridge）一样，现有的伦敦桥同样建于1970年代初，并在设计上具有一些共同特征。

威斯敏斯特市议会此前发出警告，指滑铁卢桥（Waterloo Bridge）若无法获得必要的维修资金，恐被迫关闭，使伦敦的跨河桥梁日益受到关注。

桥梁基金会透露，当局也计划对黑衣修士桥（Blackfriars Bridge）、萨瑟克桥（Southwark Bridge）和伦敦塔桥（Tower Bridge）进行结构检讨。

每天有许多通勤者步行穿过伦敦桥，前往伦敦金融城上班。为缓解交通拥堵，这座桥目前在工作日上午7时至晚上7时之间，已禁止一般车辆通行。

根据伦敦金融城政府此前的说法，伦敦桥曾在2020年完成基本维护工程，协助加强桥梁结构的防水性能，而最新一轮评估即是在此之后展开。

伦敦城桥梁基金会目前拥有约15亿英镑（约25.6亿新元）的资金。基金会主席马蒂内利（Paul Martinelli）近期发表声明说，尽管面临接管更多桥梁的压力，但基金会仍将继续仅管理现有职责范围内的桥梁。

马蒂内利说，基金会管理的五座桥梁“完全没花纳税人一分钱；如今它们都正常开放、安全且状况良好”。

他直言：“伦敦的其他桥梁归属其他机构管辖，我们无法包揽整条河的桥梁。”