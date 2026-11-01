法国检方称，当局已针对在周末巴黎抗议活动中有人向安全部队人员遭投掷汽油弹袭击一事，展开谋杀未遂调查。

法新社星期天（11月1日）引述法国检方说，在星期六（10月31日）的抗议活动中，有人向大约15名宪兵和警员投掷爆炸装置。

目前，检方已以“针对公职人员的谋杀未遂”罪名对这起事件立案调查。

巴黎警察总局指出，数百名暴徒向安全部队投掷包括汽油弹（Molotov cocktail）在内的投掷物。法国内政部长努涅斯谴责部分暴徒展现出“极其严重”的暴力程度。

包括法新社照片和视频在内的惊人画面显示，在巴黎东部，一枚自制燃烧装置在一名安全部队人员脚下爆炸，烈火瞬间吞噬了他的下半身。

遭汽油弹击中的宪兵向法国电视台讲述自己被烧伤的经历，形容当时“皮肤刺痛”，而投向他所属小队的投掷物如“雨点般”落下。

检方说，目前仍在评估伤者情况，并指通报的伤势包括二度烧伤，预计首批刑事控告将于星期天正式提出。

检方也说，“现阶段尚未就这起事件逮捕任何嫌犯”，调查人员正全力追查肇事者身份。

法国极右翼领袖勒庞（Marine Le Pen）在社交媒体X平台上发文，形容警员被火焰吞噬的画面“令人不忍直视”，并要求对这起汽油弹袭击的肇事者“予以最严厉的惩处”。