伊朗谈判代表连续第三天与卡塔尔调解员举行会谈，旨在推动达成一项结束美国与以色列对伊朗战争的协议。

路透社引述一名听取会谈简报的官员报道，伊朗谈判代表星期天（11月1日）仍在多哈与卡塔尔调解员举行会谈。

这次会谈正值外界担忧美伊冲突可能在11月3日美国中期选举后再次升级之际。

美国总统特朗普此前说，美国不会在投票前对伊朗发动新袭击，并称与德黑兰的谈判富有成效，但他并未排除在选后采取进一步军事行动的可能性。

伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araqchi）星期天说，这场“正在进行且取得进展”的会谈，目的是继续与卡塔尔调解员进行磋商，并强调德黑兰已做好防御与外交的两手准备。

阿拉格齐也向伊朗官方媒体说，有关一项“两天方案”的讨论仍在继续，但尚未达成最终结论。

卡塔尔半岛电视台引述阿拉格齐星期六（10月31日）受访时的谈话报道，伊朗和卡塔尔谈判代表已制定一项方案，拟在伊朗与华盛顿潜在协议达成后的两天内，重新开放霍尔木兹海峡。

阿拉格齐谈及与卡塔尔官员的会谈时说：“我们在这个过程中已尽最大努力，希望对方也能保持理性，优先考虑外交途径。”

这场已持续八个月的战争不断扰乱全球石油供应，并向整个中东地区外溢。伊朗多次表明，将通过打击邻国境内的美国和以色列目标，来回应任何新的袭击。

伊朗最高领袖穆杰塔巴星期六下令武装部队做好应对任何袭击的准备，军方随后也宣布采取措施加强战备。

美国国务卿鲁比奥星期六则说，特朗普尚未决定是否对伊朗发动新一轮打击，但更倾向于通过外交途径解决冲突。