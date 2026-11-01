俄罗斯在接获美国提供的情报后，逮捕一名涉嫌密谋在莫斯科发动袭击的未成年人，体现两国关系进一步缓和。

法新社引述俄罗斯媒体报道，美国驻莫斯科大使馆星期六（10月31日）发表声明说，美方“获悉莫斯科察里津诺庄园博物馆（Tsaritsyno Museum Reserve）面临发生大规模伤亡事件的可靠威胁”，但没有透露是谁在策划这起袭击。

俄罗斯联邦安全局星期天（11月1日）发表声明证实，当局逮捕一名俄罗斯籍的未成年男性。这名少年曾在短视频平台TikTok上发布自己头戴巴拉克拉瓦头套（balaclava，俗称脸基尼）、帽子和护目镜，手持疑似自动武器的自拍照。

声明指出，这名未具名的嫌犯还分享在察里津诺庄园博物馆拍摄的照片，并配文“我找到地方了”。此外，他据称还订阅一个“新纳粹”的Telegram频道。

俄联邦安全局还在声明中说：“我们感谢美方提供的信息。”

察里津诺庄园博物馆位于莫斯科南部，是一座结合皇家宫殿与公园的建筑群，深受当地居民和游客欢迎。据与俄执法部门关系密切的Telegram频道“Baza”称，这座公园在星期六关闭，当时园区只出不进。

美国此前也曾向俄罗斯提供过袭击预警，包括在2024年3月，即极端组织“伊斯兰国呼罗珊省”（Islamic State Khorasan Province，简称ISIS-K）袭击莫斯科音乐厅并造成逾百人死亡的几个星期前。

近几个月来，由于一项美俄柴油交易达成，两国关系已有所缓和。