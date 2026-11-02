日本电视剧《VIVANT》（别班）第二季近期热播，但剧中虚构有关中国情报机构对日本特工施以切断手指、刺穿腹部等酷刑的情节，引发中方强烈抗议。

中国舆论认为，这些残暴场面让人联想到“二战日军对中国抗日志士施加的酷刑”，并指责这些内容是在抹黑中国。

中国外交部发言人郭嘉昆星期四（10月29日）说，这部电视剧“暴露出日本国内始终存在一股势力，企图通过文化产品丑化、抹黑中国，散播仇华情绪，应当引起国际社会和日本国内有识之士的警惕”。

尽管这部谍剧在中国饱受批评，在日本政界颇有人气。

日本首相高市早苗10月14日在国会上谈及这部谍剧时说：“我还没时间看，但已把它录下，希望来临的新年假期可以一口气看完。”

日本防长小泉进次郎也公开表达对这部剧的喜爱。他在第二季开播不久后接受媒体访问时说，剧中描绘的“别班”组织虽然是虚构的，但他确实喜欢这部电视剧。

《VIVANT》第一季于2023年7月播出，以日本秘密情报组织“别班”与国际恐怖组织“Tent”之间的纠葛为主线。由于汇集多名日本资深演员及一线明星，播出后广受好评。

第二季于今年7月26日在电视台星期天的黄金时段开播，声势更胜第一季。不过，第二季的剧情直接点名中国，引发观众联想到现实的中日敏感局势。

有日本观众认为，电视剧第二季突出与中国相关的暴力冲突，可能是引发中方不满的症结所在。不过，另有网民反驳称，中国过去曾制作不少带有反日色彩的影视作品。

面对中国的抗议，电视剧制作方的TBS电视台台长龙宝正峰指出，这是一部纯属虚构的娱乐作品，绝无煽动国家间对立，也绝无贬低特定国家或挑起民族对立的意图。

有报道透露，剧组计划在12月推出的电影版仍涉及中国元素。外界担心若处理不当，可能再次招致中方更强烈的批评。

另外，《VIVANT》第二季播出的时间点，恰逢日本于7月正式设立旨在强化情报搜集能力的“国家情报局”，也有舆论质疑是官方的宣传工具。

日本《钻石周刊》就直言，这是一部以娱乐包装的“爱国片”，会潜移默化影响日本的新一代，甚至可能让部分难以分清虚构与现实的年轻观众产生想要加入“别班”的念头。

事实上，剧中最引人热议的莫过于“别班”这个秘密组织。尽管日本政府多次否认“别班”的存在，但日本《周刊文春》此前引述一名前公务员称，这个组织确实存在。

报道称，日本在二战后以旧日本军为基础，暗中培养一批优秀的情报人员。冷战时期，利用侦察卫星和网络空间搜集情报的技术仍处于发展阶段，因此人力情报尤为关键，而“别班”得以发挥作用。

据称，这些“别班”成员不穿制服，而是以普通上班族的身份掩饰真实身份。

除了剧情引发争议，与电视剧合作推出联名商品的“Hello Kitty”三丽鸥公司也深陷舆论漩涡，促使三丽鸥火速终止与这部剧的合作。

不过，最令外界担忧的是，这场风波为本已紧张的中日关系增添变数。

去年底，高市上台后在国会发出“台湾有事，日本有事”言论踩到中国政治红线，让中日关系冰冻三尺。

高市将于本月出席在中国举办的亚太经济合作组织（APEC）会议。此行原本可以作为两国破冰接触的关键契机，然而在此敏感时刻，一部电视剧又踩到涉华历史红线。若争议持续发酵，恐怕更难推动中日关系走回正轨。