美国媒体引述消息人士报道，美国总统特朗普与以色列总理内坦亚胡进行坦诚的通话，讨论美国与伊朗的谈判进展，以及是否应该尽快恢复对伊朗军事行动。

一名以色列和一名美国消息人士告诉美国新闻网站Axios，美以元首星期六（10月31日）通电话；内坦亚胡敦促特朗普在来临星期二（11月3日）的美国中期选举结束后立即对伊朗发动打击，但特朗普目前倾向于继续谈判。

以色列消息人士说，这次通话“气氛紧张”；美国消息人士则说，这次通话“非常直白”。

特朗普目前对伊朗采取双轨策略，一边寻求达成协议、重启和平谈判，一边为中期选举后可能恢复的大规模军事行动做准备。

特朗普星期六告诉记者，旨在结束战争的对伊谈判进展顺利，目前还有一两个目标需要处理。

他还强调，华盛顿并不急于采取进一步进攻行动，因为美国此前已重创伊朗军事力量及核计划。

美以元首通话前，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊透露，他收到一封来自美国副总统万斯的信，信中寻求重启谈判。

卡塔尔调解人已与伊朗官员连续三天会晤，争取促成重启美伊直接谈判的协议。

伊朗外交部长阿拉格齐星期天说，目前尚未达成任何协议；协议能否达成，取决于美国能否解答伊朗提出的问题。