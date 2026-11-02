美媒：美以元首“坦诚通话” 讨论对伊朗下一步行动
以色列10月27日举行大选，特拉维夫街头的一块竞选广告牌印有以色列总理内坦亚胡和美国总统特朗普的肖像。 （法新社）
美国媒体引述消息人士报道，美国总统特朗普与以色列总理内坦亚胡进行坦诚的通话，讨论美国与伊朗的谈判进展，以及是否应该尽快恢复对伊朗军事行动。
一名以色列和一名美国消息人士告诉美国新闻网站Axios，美以元首星期六（10月31日）通电话；内坦亚胡敦促特朗普在来临星期二（11月3日）的美国中期选举结束后立即对伊朗发动打击，但特朗普目前倾向于继续谈判。
以色列消息人士说，这次通话“气氛紧张”；美国消息人士则说，这次通话“非常直白”。
特朗普目前对伊朗采取双轨策略，一边寻求达成协议、重启和平谈判，一边为中期选举后可能恢复的大规模军事行动做准备。
特朗普星期六告诉记者，旨在结束战争的对伊谈判进展顺利，目前还有一两个目标需要处理。
他还强调，华盛顿并不急于采取进一步进攻行动，因为美国此前已重创伊朗军事力量及核计划。
美以元首通话前，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊透露，他收到一封来自美国副总统万斯的信，信中寻求重启谈判。
卡塔尔调解人已与伊朗官员连续三天会晤，争取促成重启美伊直接谈判的协议。
伊朗外交部长阿拉格齐星期天说，目前尚未达成任何协议；协议能否达成，取决于美国能否解答伊朗提出的问题。