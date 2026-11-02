乌克兰总统泽连斯基说，如果美国能向乌方提供强力的“爱国者”拦截导弹，乌方就停止打击俄罗斯炼油设施。

美国总统特朗普要求俄乌停止攻击彼此的能源设施，以缓解美国国内通胀问题。通胀在很大程度上是由能源价格飙升所致，这与他发动的对伊朗战争以及持续四年多的俄乌战争密切相关。

泽连斯基星期天（11月1日）接受美国福克斯新闻（Fox News）采访时透露，他曾就此问题与特朗普及其团队进行“多次、不同层面”的沟通。

“我们强调，在俄罗斯袭击我们的能源设施、杀害我国民众，并不断攻击我国电力、天然气、炼油厂及各类基础设施之后，我们不可能不做出回应。”

他也说：“如果你们（美方）希望我们停止打击俄罗斯炼油厂，那么俄方也必须停止攻击我们的能源系统。或者还有另一种选择：向我们提供‘爱国者’导弹——我们会自行筹资购买，而不只是寻求援助。”

“爱国者”导弹是乌克兰用于拦截俄罗斯无人机和导弹的最重要武器之一。泽连斯基表明，如果华盛顿能提供这些导弹系统，基辅愿意在相应期限内（例如一个月）停止对俄炼油厂的打击。

他否认担心此举会被视为试图“要挟”特朗普：“当合作伙伴之间坦诚相待时，我没有任何顾虑。”

美国国务院星期五（10月30日）说，特朗普政府已批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹。但泽连斯基警告称，这些导弹可能需要数年时间才能交付。