乌克兰南部城镇奥列什基的6天临时停火结束，成为自俄罗斯入侵乌克兰后停火最久的一次。星期天乌克兰军方撤离167位平民。

法新社报道，乌克兰人权监察专员卢比涅茨（Dmytro Lubinets）星期天（11月1日）宣布，自10月27日起生效的俄乌奥列什基（Oleshky）临时停火协议，已于星期天结束。

他表明，这次临时停火是“我们共同人道主义努力中的重要一步”。

奥列什基在2022年2月战争爆发后被俄军控制，但当地大部分区域同年晚些时候被乌军收复。

由于当地人道主义状况告急，在美国第一夫人梅拉尼娅的斡旋和教宗良十四世的参与下，俄乌在奥列什基及其周边地区达成一项为期六天的局部停火协议。

梅拉尼娅在社媒X发文说，此次停火让“让居民能够自由行动，获得食物、饮用水和药品，并重拾尊严，不再时刻面临袭击的威胁。”

临时停火结束前一天，奥列什基已经展开撤离行动。乌克兰武装部队总参谋部说，167名平民已撤离至赫尔松州内更安全的地点。

这些平民中包括22名儿童，以及21名行动不便需特殊协助的人士。

据悉，撤离的平民首先乘坐巴士，经由克里米亚前往俄罗斯城镇阿纳帕（Anapa），随后乘飞机抵达白罗斯，然后继续前往乌克兰。