美国总统特朗普说，美方已提出一项与加拿大达成新贸易协议的构想；加拿大总理卡尼则说，加美领导人就双边贸易未来进行良好的交谈。

路透社报道，特朗普星期天（11月1日）在艾奥瓦州告诉记者：“我昨天又和他（卡尼）谈过了，我们有一个协议构想，对我国农民和国家都大有裨益，一定会达成满意的结果。”

卡尼当天早上在社媒发文说，两国基于近期有关互利贸易协议框架的建设性讨论展开交流。这份协议旨在创造就业机会、提高民众负担能力，并充分尊重加拿大的语言、文化和主权。

“我们的团队会在未来几周内开展工作，以实现这一成果。”

特朗普称，新协议的范围涵盖“基石XL”（Keystone XL）输油管道项目。

前届拜登政府曾于2021年叫停这个项目。特朗普说：“他们将建设‘基斯通’输油管道，并承担相关费用……我们会为他们提供路线，而且路线在很大程度上已经确定了。”

美加关系近来因贸易战持续紧张，特朗普政府对加国加征关税成为美国几个边境州选民极为关注的问题，也在美国中期选举前加剧共和党的竞选挑战。