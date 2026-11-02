美国总统特朗普重申恢复对伊朗实施打击的威胁，声称在某个时刻将不得不对伊朗“挥下重锤”。

法新社报道，特朗普星期天（11月1日）在艾奥瓦州一场共和党竞选集会上告诉支持者：“我之所以还没彻底解决伊朗问题，只是因为我想表现得友善一些。如果可以，我希望能尽量挽救生命……但在某个时刻，我们将不得不对伊朗挥下重锤（give them a hammer）。”

特朗普多次表明，伊朗问题临近决断时刻，虽然他排除在来临星期二（3日）美国中期选举前重启军事行动，但并未放弃在那之后恢复打击伊朗的可能。

为报复美国和以色列的军事打击，伊朗已向周边波斯湾国家发射数千枚导弹和无人机，袭击目标包括石油设施、机场和发电厂。袭击不仅造成许多平民伤亡，也扰乱地区经济。

彭博社报道，波斯湾国家担心，如果美国和以色列再次攻击伊朗，可能会在整个地区引发破坏性更强的战争，最终还是得由这些国家收拾残局。

阿拉伯联合酋长国总统外交顾问加尔加什（Anwar Gargash）星期天在巴林举行的国际战略研究所（IISS）对话会上说，波斯湾正在寻求当前危机的政治出路。

伊朗仍然保留着战前约四分之三的军火储备。国际战略研究所区域安全主任霍卡耶姆（Emile Hokayem）说：“伊朗为新一轮冲突所做的准备要充分得多。”