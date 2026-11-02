澳大利亚悉尼邦迪海滩发生针对犹太人的大规模枪击案近一年后，当局首次部署重武装警力在悉尼街头巡逻。

路透社报道，当地时间星期一（11月2日），悉尼街头已有配备军用突击步枪的警察部队巡逻。这是澳洲首次采取此类措施，旨在应对去年12月发生在邦迪海滩的袭击事件。

新南威尔士州警方说，武装响应指挥部（Armed Response Command）会部署在大型活动、拥挤的公共场所、体育场馆及宗教场所，执行高可见度巡逻。

去年12月犹太教光明节期间，两名受极端主义思想驱使的男子在邦迪海滩对人群开枪扫射，造成15人死亡。

武装响应指挥部队指挥官埃文斯（Andrew Evans）表明：“邦迪发生的悲剧事件表明，如果武装袭击者向无辜民众发动攻击，后果是毁灭性的。”

他说，这个部队确保训练有素的警员能够部署在关键位置，配备合适的装备，以便在争分夺秒的紧要关头迅速采取行动。

在澳洲，重武装警察的出现十分罕见。武装响应指挥部队耗资9400万澳元（约8447万新元），由250名配备澳洲制式战斗突击步枪的警员组成。