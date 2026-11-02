美国媒体报道，美国在当前谈判中，正在推动尽快恢复俄罗斯经由乌克兰向欧洲输送天然气。

《华尔街日报》星期天（11月1日）引述美欧乌官员透露，美国总统特使威特科夫和库什纳9月访问莫斯科时，提出上述构想。

两人提出的方案建议，通过美国中介机构销售俄罗斯天然气，从而规避欧洲的制裁；对美国投资者而言，这个举动可能带来有利机会。

根据欧盟现行法规，到2027年底，必须彻底停止所有俄罗斯天然气的采购。

欧洲主要国家领导人将俄罗斯视为首要战略威胁，已明确拒绝恢复对俄罗斯能源供应的依赖。

目前，欧洲的天然气储备已降至多年来的季节性最低水平。

美国总统特朗普则希望交战双方能在冬季临近之际实现“能源停火”，他10月曾声称俄乌同意这么做，但基辅很快就恢复打击俄能源设施。

特朗普还与莫斯科达成协议，允许俄罗斯向美国运送柴油，此举引起乌克兰强烈反对。

《华尔街日报》报道指，在美国谈判代表看来，如果俄罗斯能重返欧洲天然气市场，将成为促使普京同意达成全面能源停火的强有力诱因。

此外，利用苏联时期修建、经由乌克兰通往欧洲的管道网络，还能为基辅提供急需的过境费用收入。

据一名美国高级官员透露，白宫官员提议，俄罗斯应将对欧天然气销售所得，存入第三方司法管辖区的托管账户，以防莫斯科将这些资金用于资助战争。

美方正试图向欧洲领导人推销这一构想，并将它作为在冬季到来前降低能源价格的一种手段。