一个月内共两名驻日美军被捕，日本当局敦促美方加强纪律约束，避免类似的事件再次发生。

法新社报道，日本国防部长小泉进次郎星期一（11月2日）说，上个星期六（10月31日），一名驻冲绳美国海军陆战队员因涉嫌宵禁后酒驾被捕。

这是10月发生的第二起驻日美军被捕事件。今年10月初，一名美国海军陆战队员在冲绳勒死一名日本女子后，驻日本冲绳岛美军被禁酒两天，并须遵守为期30天的宵禁。

宵禁措施10月开始实施，所有美军人员在午夜至凌晨5时期间，必须返回基地，或位于基地外的住所。

此案件在日本引发众怒，再次激起围绕美军大量驻扎的争议。谋杀案发生后，日本首相高市早苗曾告诉国会，政府已向美方提出强烈抗议，敦促美方全力配合调查，并加强对美军人员的纪律约束。不料，又一名驻日美军涉嫌酒驾被捕。

针对这名驻日海军涉嫌酒驾的事件，小泉进次郎星期一说：“我们已要求美方严格约束人员纪律，采取有效措施防止此类事件再次发生，并确保美军人员彻底遵守夜间宵禁规定。希望他们能认真对待此事。”

美国在日本驻有约5万4000名军事人员，其中大部分部署在冲绳。美军人员所犯罪行，一直是美日关系中的痛点之一。