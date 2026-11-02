日本政府与执政联盟正考虑在未来五年大幅增加防卫开支，将预算提高至70万亿到80万亿日元（约5700亿至6500亿新元），比现行计划增加近一倍，以进一步强化日本的军事能力。

路透社报道，两名知情人士透露，日本首相高市早苗政府正考虑调整2027年4月起的五年防卫建设预算，提高至70万亿到80万亿日元，相当于现行五年计划约43万亿日元的1.8倍。

日本政府预计在年底前编制预算，并修订三份与国家安全有关的政策文件，因此最终预算规模仍可能调整。日本防卫省目前不予置评。

一名知情人士透露，新增预算预计用于采购大量无人机等军事装备。此外，日元贬值也推高了日本采购防卫装备的成本。

另一名知情人士说，最终预算可能落在70多万亿日元的中高区间。不过，考虑到东亚日益严峻的安全局势，这笔资金是否足以满足日本的防卫需求，仍存在疑问。政府与执政联盟也须进一步磋商，才能敲定最终数额。

日本政府于2022年底制定现行五年防卫建设计划，将2023财政年度起的五年防卫预算，从原定的27.5万亿日元大幅提高至约43万亿日元，重点发展具备反击能力的远程导弹，并增加弹药及军事装备零部件储备。

若新计划获得通过，将进一步扩大日本近年来的防卫投入，反映高市政府持续推动强化军事能力的政策方向。