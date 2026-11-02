波兰政府与总统、央行行长之间的政治角力持续升级，不仅可能导致央行运作陷入瘫痪，也引发投资者对波兰金融稳定的担忧。

彭博社报道，波兰总理图斯克与央行行长格拉平斯基（Adam Glapinski）的矛盾日益尖锐。国会预计11月决定是否将格拉平斯基涉嫌失职一案提交特别法庭审理。一旦进入审判程序，他可能遭停职，但相关法律依据仍存争议。

与此同时，图斯克与亲反对党的总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）陷入政治僵局，导致央行管理委员会四名候选人的任命迟迟无法落实。

随这一名委员任期于11月4日届满，若空缺未及时填补，委员会人数将低于法定最低门槛，或影响央行执行汇率政策、干预外汇市场等关键职能。

图斯克与格拉平斯基的争端可追溯至2023年。当时波兰通胀率仍处于双位数水平，央行却在国会选举前突然大幅降息，被广泛视为协助当时执政的民族主义政党争取连任。图斯克指责格拉平斯基将央行政治化。

经过两年调查，国会委员会今年10月支持执政联盟议员针对格拉平斯基提出的八项指控，包括违反央行政治中立原则、通过购买债券间接为政府赤字融资，以及未经适当授权干预汇市。格拉平斯基否认所有指控，批评调查毫无根据。

这场政治争端正值波兰财政压力加剧之际。波兰近期遭遇十年来首次信用评级下调，财政赤字已扩大至国内生产总值约7%。

自8月以来，波兰基准国债相对德国国债的收益率息差扩大近三分之一，至约300个基点。波兰货币兹罗提10月兑欧元跌至三年低点。

分析指出，尽管市场尚未出现恐慌，但波兰高度依赖能源进口，加上毗邻乌克兰战区，容易受到外部冲击。若政治僵局削弱央行应对金融危机的能力，恐进一步打击投资者信心。