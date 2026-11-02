人工智能（AI）巨头OpenAI签署多项协议，将AI技术应用于阿联酋的能源企业、投资机构和政府部门。OpenAI正寻求阿联酋政府支持的投资者注资数十亿美元，这些合作将进一步深化双方关系。

彭博社报道，阿布扎比媒体办公室星期一发表声明说，OpenAI首席执行官奥尔特曼到访阿布扎比，与王储哈立德·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬会谈。

开发和运行尖端AI软件需要巨额资金，OpenAI、Anthropic等领先AI公司因此转向资金雄厚的中东投资者。彭博社上个月报道，包括MGX在内的多家阿联酋投资基金正与OpenAI洽谈，或参与总额达300亿美元（约380亿新元）的新一轮融资。

声明说，随着星期一签署合作协议，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）成为首家部署OpenAI前沿技术的能源企业。ADNOC另行表示，OpenAI的AI智能体将持续预测原油供需、价格和利润率，并提前评估相关变化可能带来的影响。

OpenAI也与阿布扎比主权投资公司穆巴达拉，以及阿联酋人工智能集团G42旗下的Inception42公司签署协议，将先进AI技术用于投资分析、寻找投资机会及评估风险。

此外，OpenAI还与阿布扎比政府赋能部合作，启动一项利用AI将政府政策和法规转换为机器可读取格式的计划。