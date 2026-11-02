美国中期选举进入最后冲刺阶段，关键战区密歇根州的民主党却爆发内讧。一名民主党众议员公开倒戈，宣布支持共和党参议员候选人，令民主党争夺参议院控制权的努力增添变数。

法新社报道，民主党众议员史蒂文斯（Haley Stevens）星期天（11月1日）宣布，支持共和党参议员候选人罗杰斯（Mike Rogers），而非民主党候选人埃尔赛义德（Abdul El-Sayed）。

美国密歇根州民主党参议员候选人埃尔赛义德星期天（11月1日）在绍斯菲尔德举行的催票集会上向支持者发表讲话。他将在星期二（3日）的中期选举中与共和党候选人罗杰斯争夺参议院席位。（法新社）

史蒂文斯在今年8月的民主党初选中败给埃尔赛义德。她说：“这场选举非常胶着，但埃尔赛义德已确切表明，不欢迎我参与他的竞选活动。”

这场争议凸显民主党温和派与进步派之间的分歧。埃尔赛义德是立场偏左的进步派候选人，长期批评美国与以色列的联盟关系，并主张停止向以色列出售武器。

史蒂文斯倒戈引发民主党强烈反弹。参议院民主党领袖舒默批评她的决定是“卑劣的背叛”。不过，埃尔赛义德淡化事件影响，强调自己更关注政策，而非政治纷争。

美国总统特朗普则公开赞扬史蒂文斯的“勇气”，称她展现了对密歇根州人民的忠诚。

史蒂文斯星期天晚间接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，未能清楚解释倒戈原因，但强调仍希望民主党夺回参议院控制权。

密歇根州是民主党争夺参议院控制权的关键战区之一。多数选前民调显示，埃尔赛义德仅以微弱优势领先罗杰斯。若埃尔赛义德胜选，他将成为美国史上首名穆斯林参议员。

特朗普此前多次攻击埃尔赛义德，称他是“圣战分子”，并指控他企图在美国推行伊斯兰教法。