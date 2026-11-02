随着赴韩国接受医疗服务的外国游客激增，首尔市政府指定19家酒店及住宿设施，为外国患者及家属提供便利服务，满足他们在治疗前后的住宿需求。

《韩国先驱报》报道，首尔市政府星期一（11月2日）宣布，从40家申请设施中选出19家，提供医疗游客专用楼层、休息室、免费洗衣、交通协助及多语种紧急求助指引等服务。

根据韩国保健产业振兴院数据，2025年共有约176万人次外国患者前往首尔医疗机构就诊，比2023年的约47万人次增加2.7倍，占去年韩国外国患者就诊总人次的87.2%。

入选设施须符合多项标准，包括靠近医疗机构、适合长期住宿、提供烹饪和洗衣设施，以及具备全天候紧急应对机制。

19家设施涵盖二星至五星级酒店，包括首尔帕纳斯洲际大酒店、江南安达仕酒店及首尔柏悦酒店等。其中11家位于江南区，其余分布在另外六个行政区。

有关认证有效期至2027年，首尔市政府将在医疗旅游网站等平台，以多种语言公布住宿地点及服务信息。

韩国2025年接待的外国患者总人次同比激增71.9%，达到创纪录的201万人次，首次突破200万大关。