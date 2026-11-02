人工智能（AI）正让互联网长期隐藏的安全漏洞逐渐浮现，也让黑客更容易发动复杂的网络攻击。网络安全专家提醒，公众应及时更新软件、加强密码保护，并警惕日益逼真的网络诈骗。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，研究人员近期借助AI，发现一项存在超过10年的网络安全漏洞“P2PShell”。这一漏洞影响全球约七成网站使用的编程语言，可能让黑客远程执行恶意代码，或窃取服务器储存的信息。

漏洞曝光后，部分欧洲政府网站上周暂时下线，以安装安全修补程序。

IBM全球模拟网络攻击业务主管富塞尔（Patrick Fussell）指出，全球大量网络及资讯科技基础设施仍依赖老旧技术，很可能存在类似漏洞。

专家说，面对这类系统性漏洞，普通用户能做的有限，主要仍须依靠企业和政府及时修补。不过，随着AI降低网络攻击门槛，个人更须养成良好的网络安全习惯。

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首先，用户应及时更新手机、电脑及应用程序，因为更新通常包含关键安全修补程序。使用旧款手机者，也应确认设备是否仍获软件更新支持。

其次，须提高对网络钓鱼诈骗的警惕。AI如今能协助诈骗分子编写语法正确、内容逼真的诈骗信息，甚至根据受害者背景量身定制骗局。专家建议，收到可疑银行或企业通知时，应通过官方网站或客服电话核实，避免直接点击短信或电邮中的链接。

密码管理也同样重要。专家建议，不同账户应使用独立且复杂的密码，并考虑采用具加密功能的密码管理工具。

此外，用户可优先使用指纹、面部识别或设备密码登录的通行密钥（passkey），并启用双重身份验证，进一步降低账户遭盗用的风险。

专家也建议定期检查重要账户是否出现异常活动，并与家人设定专属暗号，以防不法分子利用AI模仿亲友声音实施诈骗。

网络安全专家指出，尽管AI让网络攻击更具欺骗性，但诈骗分子的最终目标仍是利用人们的信任与疏忽，因此保持警觉依然至关重要。