国际人权组织调查发现，俄罗斯中介涉嫌以学生实习名义招募朝鲜劳工，安排他们到俄罗斯企业工作，并将大部分工资上缴朝鲜政府，用于资助弹道导弹计划。

澳大利亚广播公司（ABC）报道，国际人权组织“全球权利合规”（Global Rights Compliance）经过九个月卧底调查，揭露一个由莫斯科商人索科洛夫（Vladimir Sokolov）涉嫌经营的劳工中介网络。

调查发现，中介以工业实习为名，安排朝鲜人持学生签证进入俄罗斯，名义上注册入读学校，实际上却被派往工厂工作，以规避联合国对朝鲜海外劳工的制裁。

中介每安排一名劳工，可向俄罗斯企业收取10万至15万卢布（约1600至2400新元）佣金。部分劳工每天工作长达12小时，每周工作六至七天，护照等证件遭扣押，行动也受到严格监控。

报告指出，朝鲜海外劳工多达九成工资须上缴政府，部分收入被用于资助弹道导弹计划。

调查还发现，部分朝鲜劳工被安排到支撑俄罗斯战争经济的设施工作，包括与国防供应商有合约的铝制品工厂，以及生产俄军口粮的食品厂。

另据国际制裁监督组织估计，去年约有3万5000至10万1000名朝鲜劳工在海外工作，主要集中于中国和俄罗斯，为朝鲜核武计划筹集多达8亿美元。

欧盟近期已制裁索科洛夫，指他涉嫌协助朝鲜规避联合国制裁。索科洛夫未回应调查指控，另一名涉事商人则否认存在强迫劳动，声称有关人员只是参与实习培训的学生。

朝鲜否认提供强迫劳工，俄罗斯也否认违反联合国相关制裁规定。