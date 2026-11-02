欧洲航天局局长阿施巴赫本周将访问阿联酋，与当地官员讨论太空合作项目。欧洲正积极寻求新的国际伙伴，以减少在太空探索领域对美国的依赖。

阿施巴赫（Josef Aschbacher）接受路透社采访时说，欧洲必须加强自身太空技术能力，提高自主性，同时利用自身优势与其他国家合作。

美国太空探索技术公司SpaceX迅速崛起，凸显欧洲对美国太空技术的依赖。近年来，美国缩减或暂停多项与欧洲合作的太空项目，包括建设月球轨道空间站的“月球门户”（Lunar Gateway）计划，以及火星样本返回任务，令双方长达数十年的合作关系受到冲击。

阿施巴赫指出，欧洲航天局约5%的预算涉及对美合作，欧洲目前也依赖美国服务商将宇航员送入太空。

阿施巴赫将在迪拜和阿布扎比与官员会面，讨论潜在合作项目，包括发射月球探测车，以及安排阿联酋宇航员乘坐SpaceX太空船前往国际空间站。

阿联酋于2020年启动阿拉伯世界首个火星探测任务，并拥有多颗卫星，但目前仍缺乏独立发射能力。

阿施巴赫希望双方长远能签署太空合作框架协议。他也将参观一家由法美初创企业与阿布扎比企业合作成立、致力于开发卫星网络的合资公司。

阿施巴赫此前估计，欧洲未来10年须投入100亿欧元（约143亿新元），才能加强太空自主能力。他说，资金缺口可能成为与阿联酋讨论的议题，但欧洲各国须先就自身出资规模达成共识，才能进一步推进国际合作。