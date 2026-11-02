瑞典多家超市的冰箱和冷柜温度一夜之间异常飙升，部分设备甚至被设定至摄氏50度，至少一家超市怀疑遭黑客攻击。这是继法国上个月发生大规模冷藏设备网络攻击后，欧洲再度传出类似事件。

综合报道，瑞典连锁超市ICA星期一（11月2日）证实，旗下少数门店前一晚发生事故，影响冷藏及冷冻设备运作，但未说明是否涉及网络攻击。

另一家连锁超市Coop向当地媒体透露，旗下六家门店也受到类似事件影响。

至少一家受影响超市在社交媒体上声称，店内冰箱和冷柜温度被设定至摄氏50度，情况与法国上个月遭遇的网络攻击相似。

法国10月12日发生大规模网络攻击，黑客远程操控多家连锁超市的冷藏系统，将温度调高至摄氏50度，造成大量食品变质，部分门店甚至发生火灾。

法国政府当时透露，全国约700家超市受到波及。调查发现，部分遭攻击的冷藏设备使用存在安全漏洞的旧版控制软件。

法国网络安全专家此前指出，西班牙、葡萄牙、波兰、德国和比利时也出现类似情况，凸显欧洲零售业联网冷藏设备面临的网络安全风险。

目前尚不清楚瑞典事件是否与法国袭击有关，也未确认是否由同一批黑客所为。