（华盛顿综合电）美国中期选举投票日前夕，总统特朗普罕见承认，共和党恐在选举中失利。他预言，如果民主党最终在国会赢得多数议席重夺主导权，他将成为“否决先生”（Mr Veto），动用总统否决权力阻民主党提呈的法案。

美国福克斯新闻（Fox News）星期天（11月1日）预先播出《纽约邮报》与特朗普播客访谈预告片，特朗普在片中提到：“他们（民主党）会不断把东西送上来，你就直接否决掉……最终，等到一两个月所有法案全盘被否决后，民主党就会发现这纯粹是白费功夫，到时就会过来与我们（共和党）谈条件。”

多数民调显示，民主党大有希望净增三个众议院席位，拿下控制权；也越来越有信心连参议院也拿到手。《纽约时报》与锡耶纳学院星期天发布的联合民调显示，七个竞争最激烈的议席，民主党候选人都领先，不过其中五个议席的领先幅度仍在误差范围内。

虽然承认共和党可能在选举中受挫，特朗普星期天在艾奥瓦州的竞选集会上仍坚称，共和党将本着“美国优先”理念在选举中大获全胜。他随后转场奔赴同样面临民主党有力挑战的农业大州堪萨斯州，星期一（2日）选举日前夕，回到华盛顿林肯纪念堂倒影池发表演说，做最后冲刺。

知情者：白宫为失去国会控制权做准备

中期选举向来是美国选民对现总统任内前半段执政的全民公投。特朗普面对期中考不敢怠慢，过去一个月马不停蹄巡回助选，足迹遍及各大共和党传统票仓，严防在物价高涨、美伊战事歹戏拖棚的大背景下，传统红州接连倒戈，沦为摇摆州。

白宫官员和知情者透露，白宫过去几个月其实都在为民主党夺回国会控制权做好应对准备。白宫幕僚制定计划，试图利用行政权推进特朗普的主要议程，并应对特朗普政府可能面临的司法调查。

白宫副幕僚长米勒、预算局局长沃特等高级官员，自4月以来就与白宫法律顾问办公室合作，探讨在移民、关税、住房成本和联邦支出等领域，总统可在未经国会批准之下采取哪些行政行动。白宫法律顾问沙夫及团队则在研究，“特朗普可依法自行采取哪些行动，在哪些方面可以试着突破总统职权极限，又可如何在法庭上为这些决定进行辩护”。

路透社分析指出，这一筹划凸显了中期选举的一个悖论：夺得国会控制权将赋予民主党对特朗普展开调查、阻挠立法，并约束政府支出优先事项的权力。但是，特朗普仍将保留在贸易、外交政策和联邦官僚机构方面的广泛行政权，而这也正是他已在第二个任期前半段发挥得淋漓尽致的权力。

选情看涨之际 民主党闹内讧

就在民主党选情看涨之际，党内却闹出内讧。《华盛顿邮报》报道，密歇根州民主党星期天将州内现任众议员史蒂文斯（Haley Stevens）开除出党，因为当天较早前她打破党派立场，发布视频表态支持共和党候选人罗杰斯（Mike Rogers）。

民主党籍的密歇根州民主党现任众议员史蒂文斯（右）星期天在底特律一所教会外，与共和党籍密歇根州参议院候选人罗杰斯一起向记者发表讲话。（彭博社）

罗杰斯的竞选对手、民主党左翼候选人埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed），曾在8月的民主党党内初选中压倒民主党建制派支持的史蒂文斯胜出。两人对以色列问题的看法相左，使得初选过程充满敌意。

史蒂文斯在选举关键时刻倒戈支持共和党候选人，引发民主党人的抨击，参议院少数党领袖舒默形容这是“卑鄙的背叛”。

密歇根州被视为民主党重夺参议院控制权的关键战场。多数民调显示，埃尔-赛义德以微弱优势领先罗杰斯；他如果顺利当选，将是美国参议院有史以来首名穆斯林议员。