朝鲜黑客组织涉嫌从全球最大加密货币交易所币安（Binance）窃取总值约63亿美元（约80亿新元）的加密资产，得手后三天内进行1113笔拆分转账，企图掩盖资金流向。其中，被盗比特币价值相当于朝鲜去年全年商品出口额的三倍。

分析认为，在国际制裁持续限制外汇收入之际，朝鲜正结合精英黑客与人工智能（AI）技术，将加密资产盗窃发展为支撑核导弹研发的重要资金来源。

据加密货币专业媒体CoinDesk和Cointelegraph星期天（11月1日）报道，币安10月29日遭大规模黑客攻击，被盗比特币达1万8270枚。以每枚约7万8500美元计算，总值约14亿美元，比美国电动车巨头特斯拉持有的1万1509枚比特币多约59%。

韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）统计，朝鲜去年商品出口额仅约4亿6859万美元，相当于此次被盗比特币价值的三分之一。

美国联邦调查局（FBI）10月31日指出，朝鲜黑客组织TraderTraitor涉嫌主导此次攻击。

英国区块链分析公司Elliptic披露，朝鲜黑客在窃取币安加密资产后，以平均约90秒的间隔进行1113笔拆分转账，将赃款分散至不同钱包地址，企图规避区块链监控及异常交易检测系统（FDS），增加资金追踪和冻结的难度。

部分交易甚至不惜承受高达26%的兑换损失，以掩盖资金流向。

此次事件再次凸显朝鲜长期经营的网络战体系。

据报朝鲜选拔优秀小学生培养成黑客

韩国情报部门估计，2024年朝鲜黑客约有8400人，但安全行业及学术界则推测，目前相关人员可能已超过1万人。

据了解，朝鲜从小学阶段便选拔数学和科学成绩优异的学生，送往金星第一、第二中学等学校接受编程训练，再进入金策工业综合大学、金日成综合大学深造。部分毕业生随后被编入侦察总局等机构，执行网络攻击任务。

美国财政部早在2019年便将朝鲜关联黑客组织“拉撒路”（Lazarus）、“安达利尔”（Andariel）及“布鲁诺罗夫”（Bluenoroff）列入制裁名单。

近几年随着AI技术发展，朝鲜网络攻击手段进一步升级。微软10月29日评估指出，受到追踪的八个朝鲜黑客组织中，三个已将AI融入日常行动，另有四个正迅速扩大使用范围。

部分黑客利用AI制作针对特定对象的诱骗文件，或通过虚假招聘接近网络安全及区块链企业员工，窃取系统访问权限。

据美国区块链分析公司Chainalysis统计，2015年朝鲜相关黑客攻击仅占全球加密资产被盗损失的15%，但到2026年，这一比率已飙升至约89%，凸显朝鲜在全球加密资产盗窃活动中的比重急剧上升。

分析指出，联合国长期通过限制出口、遣返海外劳工及冻结资产等措施，切断朝鲜核导弹开发资金来源，但加密资产跨境转移便利、交易路径复杂，为平壤提供了规避金融制裁的新渠道。

庆南大学远东问题研究所教授林乙出指出，网络攻击成本低、获利快，削弱了国际制裁效果。对金正恩政权而言，加密资产盗窃已从弥补外汇短缺的非法手段，演变为支撑武器研发及政权运作的“国家战略资产”。

随着朝鲜加速运用AI技术，追踪和冻结非法加密资产将成为国际社会遏制其核武资金来源的新挑战。