日本GMO互联网集团旗下的外汇保证金交易服务网站近日遭黑客入侵，内部调查显示，攻击者很可能是朝鲜黑客组织。据日本当局统计，自今年4月以来，日本境内的个人信息盗取与泄露事件剧增，累计受害规模已达约2亿6000万人次。

GMO上周披露了这起黑客勒索事件。攻击者向公司索要100万美元（约128万新元）赎金，并威胁若不支付将公开窃取的客户名单。GMO星期一（11月2日）召开记者会，承认系统确实存在安全漏洞，导致了客户信息外泄。

据报道，GMO的网络安全由子公司GMO Cyber Security by Ierae负责，它们拥有一支专门抵御网络攻击的“白帽黑客”团队。这家子公司早在两年前就曾警告总公司系统存在漏洞，但未获重视；直到此次黑客勒索事件，总公司才正视问题。

GMO其实自9月起便遭到黑客的集中攻击，并于10月19日启动调查，随后确认服务器被植入了非法程序。由于GMO拒绝支付赎金，黑客已开始陆续泄露客户名单。

调查显示，GMO旗下2万6739台服务器上的客户信息均面临风险。更有受害客户申诉账户余额在短短几秒钟内被清零，损失高达416万日元（约3万3700新元）。

GMO集团董事长兼社长熊谷正寿在周一的记者会上，就网安疏漏致歉，并承诺将对受害客户进行赔偿，最高赔偿额为300万日元。

关于黑客的身份，GMO高管透露，目前的调查线索指向朝鲜，研判其动机主要是“牟取金钱”以及动摇外界对日本网络安全环境的信任。

据日媒报道，此次攻击中有五个IP地址与过去朝鲜黑客组织使用的地址一致。不过，黑客也留下了跨越多个国家的活动痕迹：部分恶意程序中包含日语，而勒索文件则是由中国产软件创建，并疑似使用了人工智能（AI）进行改写。

日本网安专家指出，这是黑客惯用的“假旗行动”，旨在干扰调查方向。

继GMO集团上周公开受害情况后，日本多家企业和机构也相继披露了信息泄露事件。其中，日本外交当局证实，曾于7月27日检测到黑客的非法访问。

尽管当局立即采取了切断连接、作废认证凭证等应急措施，但仍有约3600条个人信息外泄。不过，官方表明目前尚未发现这些信息被滥用。